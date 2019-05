Bielefeld

Arminia Bielefeld nimmt Fußballprofi Börner aus dem Kader

09.05.2019, 16:40 Uhr | dpa

Fußballprofi Julian Börner gehört von sofort an nicht mehr zum Kader von Arminia Bielefeld. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, habe sich der 28 Jahre alte Abwehrspieler trotz einer mündlichen Einigung über eine Vertragsverlängerung entschlossen, die Ostwestfalen verlassen und nach England wechseln zu wollen. In den vergangenen Wochen seien mehrere Termine zur Vertragsunterschrift durch Börner und dessen Berater abgesagt beziehungsweise wiederholt verlegt worden.

"Es ist richtig, dass der DSC und ich uns mündlich schon länger über eine weitere Zusammenarbeit einig gewesen waren und es bisher jedoch zu keiner Vertragsunterschrift gekommen war. Kurzfristig erreichte mich eine Anfrage aus England, die ich unbedingt prüfen wollte", wurde Börner in einer Vereinsmitteilung zitiert. Dieser Wechsel habe eine sportliche und wirtschaftliche Komponente, die er nicht ablehnen konnte, hieß es von Börner weiter. Samir Arabi, Geschäftsführer Sport der Bielefelder, reagierte "enttäuscht, dass in diesem Fall das gegebene Wort nichts zählt".