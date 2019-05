Hamburg

Vier Top-Ten-Tennisspieler beim Rasenturnier in Halle

09.05.2019, 16:42 Uhr | dpa

Das Rasen-Tennisturnier vom 15. bis 23. Juni in Halle/Westfalen hat in diesem Jahr ein besonders starkes Teilnehmerfeld. In Roger Federer aus der Schweiz, Alexander Zverev aus Hamburg, dem Österreicher Dominic Thiem und Kei Nishikori aus Japan sind vier der Top-Ten-Weltranglistenspieler gemeldet. "Wir haben das beste Teilnehmerfeld aller Zeiten", sagte Turnierdirektor Ralf Weber am Donnerstag. Der 37 Jahre alte Federer ist bei den Gerry-Weber-Open mit bislang neun Siegen am erfolgreichsten. Die Veranstaltung ist mit rund 2,2 Millionen Euro dotiert und gehört zur Serie der ATP World Tour 500.