Berlin

Neue Leiterin für das Berlinale Forum

09.05.2019, 16:52 Uhr | dpa

Die Filmkritikerin Cristina Nord wird neue Leiterin des Berlinale Forums. Sie übernehme am 1. August die Leitung dieser Sektion der Internationalen Filmfestspiele Berlinale, teilte das Festival am Donnerstag mit. Die 1968 geborene Nord war von 2002 bis 2015 Redakteurin bei der "tageszeitung" in Berlin. Als Dozentin und Kuratorin war sie unter anderem für die Freie Universität Berlin, das Haus der Kulturen der Welt und die Duisburger Filmwoche tätig. 2015 ging sie zum Goethe-Institut und leitet das Südwesteuropa-Programm in Brüssel. Im Juni übernehmen offiziell der Italiener Carlo Chatrian als künstlerischer Leiter und die Niederländerin Mariette Rissenbeek als Geschäftsführerin die Spitze der Berlinale.