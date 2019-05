Schwerin

In MV-Kommunen stecken 2,3 Milliarden Städtebaufördermittel

09.05.2019, 17:47 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommerns Kommunen stecken nach Angaben des Bauministeriums mehr als 2,3 Milliarden Euro Städtebaufördermittel. Das Programm war 1991 im Nordosten gestartet worden, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Am kommenden Samstag würden 19 Städte bei geführten Spaziergängen und anderen Veranstaltungen zeigen, wie das Geld genutzt wurde und wird - zum Beispiel in Greifswald, Rostock, Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim), Neustrelitz und Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sowie Pasewalk und Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Bundesweit haben sich rund 550 Kommunen für den diesjährigen "Tag der Städtebauförderung" angemeldet.