Hamburg

Minister Backhaus fordert Versachlichung der Wolf-Debatte

09.05.2019, 18:07 Uhr | dpa

Im Streit um den Umgang mit dem Wolf hat Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus eine Versachlichung der Debatte angemahnt. "Ich glaube auch, dass es richtig ist, dass wir endlich klare Regeln brauchen zur rechtssicheren Entnahme von Wölfen, die (...) auffällig sind oder die Probleme machen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einem Treffen mit demonstrierenden Bauern und Schäfern am Rande der Umweltministerkonferenz in Hamburg. "Entnahme" bedeutet Tötung von Tieren. Gleichzeitig sei es aber ein Erfolg des Artenschutzes, dass der Wolf in Deutschland wieder willkommen sei, betonte Backhaus.

"Wir werden in Deutschland wie in Europa insgesamt darüber reden müssen, wie viel Wolf vertragen wir." Backhaus geht davon aus, dass gerade im Norden und in den neuen Bundesländern der sogenannte gute Erhaltungszustand erreicht ist. In einem zweiten Schritt müsse man deshalb zu einem Wolfsmanagement kommen, wenn Populationen Probleme bereiten. "Dazu brauchen wir aber einen gesamtgesellschaftlichen Konsens." Deshalb dürfe man nicht auf Konfrontation setzen, sondern auf Kooperation.