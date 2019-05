Köln

Hamburg Towers erhalten Bundesliga-Lizenz unter Vorbehalt

09.05.2019, 18:18 Uhr | dpa

Ein Ball fällt in den Korb. Foto: Soeren Stache/Archivbild (Quelle: dpa)

Aufsteiger Hamburg Towers ist die Lizenz für die nächste Saison in der Basketball-Bundesliga unter Vorbehalt erteilt worden. Darüber informierte die BBL am Donnerstag. Die Hamburger müssen wie die Bundesligisten Gießen 46ers und Mitteldeutscher BC Nachweise ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft zu bestimmten Stichtagen erbringen. "Werden diese nicht erbracht, ist die unter Vorbehalt erteilte Lizenz wieder zu entziehen", heißt es in der Mitteilung.

Bei der Lizenzierung wurde erstmals ein auf drei Millionen Euro erhöhter Mindestetat und ein Eigenkapital von 250 000 Euro zugrunde gelegt. Neun Clubs haben die Lizenz ohne Auflagen und Bedingungen erhalten, fünf Vereine müssen eine Auflage erfüllen. Den Eisbären Bremerhaven (unzureichender Eigenkapitalnachweis) und Aufsteiger Nürnberg Falcons BC (fehlender Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und einer Spielstätte) wurde die Lizenz nicht erteilt.