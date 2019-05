Lübeck

Radfahrerin bei Unfall in Lübeck gestorben

09.05.2019, 19:02 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Reisebus in Lübeck gestorben. Nach Angaben der Polizei erfasste der Bus mit Kreuzfahrttouristen am Donnerstag beim Rechtsabbiegen die 69-Jährige, die mit einem E-Bike unterwegs war, an einer Kreuzung. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der genaue Hergang war noch unklar. Laut Polizei hatte die Frau die Straße bei grüner Ampel überquert.

Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger an den Unfallort bestellt, um den konkreten Verlauf zu rekonstruieren. Der 78 Jahre alte Begleiter der Frau und der 58 Jahre alte Busfahrer wurden von einem Seelsorger betreut.

Die Touristen wurden mit einem Ersatzbus nach Kiel gebracht. Zunächst hatten die "Lübecker Nachrichten" über den Unfall berichtet.