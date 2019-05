Berlin

Berliner Friedrichstraße könnte tageweise autofrei werden

09.05.2019, 19:48 Uhr | dpa

Autos fahren im dichten Verkehr auf der Friedrichstraße in Berlin. Foto: Arne Immanuel Bänsch/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Berliner Friedrichstraße könnte im Sommer und Herbst tageweise autofrei werden. Entsprechende Überlegungen, über die am Donnerstag "Berliner Zeitung" und "Berliner Morgenpost" online berichteten, wurden der Deutschen Presse-Agentur aus Koalitions- und Senatskreisen bestätigt. Noch sei aber nichts beschlossen, hieß es. Momentan gehe es vielmehr darum auszuloten, wie ein mögliches Pilotprojekt aussehen könnte. Im Gespräch ist demnach, die oft von Stau geprägte Einkaufsstraße mehrmals für ein Wochenende oder etwas länger für den Autoverkehr zu sperren, etwa im Rahmen von Veranstaltungen.

Mit einem solchen Projekt verbinden Befürworter zwei Ziele: Zum einen könnte der Handel in der zuletzt kriselnden Einkaufsmeile, in der Luxusboutiquen ebenso zum Bild gehören wie leerstehende Läden, angekurbelt werden. Zum anderen könnte es ein Schritt in Richtung autofreie Stadt und sauberere Luft sein. Die Verkehrs- und Umweltverwaltung äußerte sich auf Anfrage nicht näher zu den Überlegungen. Ein Sprecher bestätigte lediglich, dass Ende Mai ein Gespräch mit Vertretern des Handels anberaumt sei.

Im Dezember hatte sich die Straße auf Betreiben von Umweltaktivisten für zwei Stunden in eine Fußgängerzone verwandelt. Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne), Initiativen und die SPD-Fraktion hatten eine autofreie Friedrichstraße schon vor einiger Zeit ins Spiel gebracht. Die rot-rot-grünen Fraktionen im Abgeordnetenhaus diskutieren nach dpa-Informationen einen gemeinsamen Antrag dazu. Von Dassel warnte vor einfachen Lösungen. "Eine Fußgängerzone kommt nicht dadurch, dass man die Straße dicht macht. Ohne Konzept ist das tot", sagte er der "Morgenpost".