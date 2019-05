Frankfurt am Main

9000 Fans feuern Eintracht Frankfurt beim Public Viewing an

09.05.2019, 21:30 Uhr | dpa

Rund 9000 Fans haben am Donnerstagabend in der Frankfurter Commerzbank Arena beim Public Viewing mit der Eintracht im Europa-League-Halbfinale gefiebert. Während der Bundesligist im Rückspiel beim FC Chelsea in London an der Stamford Bridge antrat, sorgten die daheimgebliebenen Anhänger zuhause für mächtig Stimmung. Bei der vom Radiosender hr3 organisierten Veranstaltung rollte zwar kein Ball im Stadion, dafür war das Spiel auf einer über 140 Quadratmeter großen LED-Wand zu sehen.

Nur 2235 Eintracht-Fans hatten eine Karte für die Partie bekommen. So geriet das Public Viewing trotz der kühlen Witterung für viele Daheimgebliebene zur echten Alternative. "Es kann doch nicht sein, dass wir ins Finale einziehen und dabei auf der Couch sitzen", rief Moderator Tobi Kämmerer dem Publikum zu.

Die Tickets kosteten 10 Euro inklusive Fahrt im öffentlichen Nahverkehr. Für die Eintracht könnte das Event ein gutes Omen sein: Beim letzten Public Viewing in der Commerzbank Arena zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase bei Olympique Marseille im vergangenen September gewannen die Frankfurter mit 2:1. Danach war die Eintracht in der Europa League nicht mehr zu stoppen.