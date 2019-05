Dresden

Totes Kind in Dresden: Staatsanwaltschaft ermittelt

09.05.2019, 22:45 Uhr | dpa

Nach dem Tod eines Kindes in Dresden ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Tötungsdelikts. Die Hintergründe seien derzeit völlig unklar, sagte ein Sprecher der Behörde in Dresden am Donnerstagabend. Nach einem Bericht des "MDR" soll bei einem Familienstreit im Stadtteil Neustadt ein weiteres Kind lebensgefährlich verletzt worden sein. Auch die Mutter soll verletzt worden sein. Beides wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht bestätigen. Die Polizei Dresden wollte am Donnerstagabend ebenfalls keine Angaben machen.

Ein Sprecher sagte, am Freitag werde es genauere Informationen für die Öffentlichkeit geben.