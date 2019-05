Hamburg

CO2-Steuer und Klima: Umweltminister setzen Beratungen fort

10.05.2019, 01:18 Uhr | dpa

Die Einführung einer CO2-Steuer, das Klimagesetz des Bundes und die Energiewende werden heute die weiteren Beratungen der Umweltminister in Hamburg bestimmen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte sich für eine CO2-Steuer ausgesprochen. Dies würde fossile Brennstoffe wie Benzin und Heizöl teurer machen. Mit den Einkünften will sie die Bürger an anderer Stelle entlasten. Doch ihre Pläne stoßen auf Skepsis in der großen Koalition.

16 von 55 Tagesordnungspunkten der zweitägigen Konferenz beschäftigen sich mit dem Klimawandel. Bereits am Donnerstag zeichnete sich eine Einigung beim Insektenschutz in Gärten ab. Die Landesminister wollen die Bundesregierung zu einer Kampagne für insektenfreundliche Privatgärten bewegen, teilte die Umweltbehörde der Hansestadt mit. Stein- und Schottergärten sollen der Vergangenheit angehören.

Hamburg hat derzeit den Vorsitz der Umweltministerkonferenz. Beschlüsse kann die Konferenz nur einstimmig fassen.