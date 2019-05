Ulm

CDU/CSU und EVP werben vor Ulmer Münster um Wählerstimmen

10.05.2019, 01:22 Uhr | dpa

Mit dem höchsten Kirchturm der Welt im Rücken wollen die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) für die Europawahl, Manfred Weber, heute in Ulm um Stimmen werben. Vor dem Münster der Donaustadt werden die Politiker am Abend zu einer Wahlkampfkundgebung erwartet. Dabei werde es um die Wahlen zum EU-Parlament sowie für die Gemeinde- und Kreisräte in Baden-Württemberg am 26. Mai gehen, teilte die CDU mit. Im Südwesten ist die Partei Juniorpartner in einer grün-schwarzen Koalition.

Der CSU-Politiker Weber ist Fraktionsvorsitzender der EVP im Europäischen Parlament. Bei der Europawahl bewirbt er sich um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Sein stärkster Konkurrent ist dabei der Niederländer Frans Timmermans von den Sozialdemokraten. Für Kramp-Karrenbauer ist der Wahlkampf die erste große Bewährungsprobe nach ihrer Wahl zur CDU-Parteichefin im Dezember 2018. Die aktuellen Umfragewerte sind dabei für ihre Partei eher ernüchternd. Bei den meisten Instituten liegt die Union unter der 30-Prozent-Marke.