Hatten

Erste Ernte von Erdbeeren in Niedersachsen beginnt

10.05.2019, 05:58 Uhr | dpa

In diesen Tagen werden die ersten Erdbeeren in Niedersachsen geerntet. "Die ganz frühe Ware kommt noch aus Foliengewächshäusern", sagte Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Sandhatten (Landkreis Oldenburg). In größeren Mengen könnten frische Freilanderdbeeren erst zu Pfingsten auf dem Markt sein, vermutet Eickhorst. Eine genaue Prognose sei wegen der Wetterentwicklung schwierig: "Petrus bestimmt die Erntezeit." Derzeit sei das Angebot geringer als die Nachfrage, die Preise lägen auf stabilem Niveau.