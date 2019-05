Frankfurt am Main

Unternehmer Ulrich Caspar ist neuer IHK-Präsident

10.05.2019, 06:07 Uhr | dpa

Der Unternehmer Ulrich Caspar ist neuer Präsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main. Wie der Verband am Donnerstagabend mitteilte, wurde der 62-Jährige von der IHK-Vollversammlung für die Amtsperiode 2019 bis 2024 gewählt. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer habe sich Caspar auch in der Politik engagiert. So war er von 2003 bis 2019 CDU-Abgeordneter im Hessischen Landtag. Der Diplom-Betriebswirt ist verheiratet und hat vier Kinder.