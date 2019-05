Hamburg

Auto überschlägt sich und landet im Vorgarten

10.05.2019, 07:26 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Osdorf ist ein Auto in der Nacht zum Freitag in einen Vorgarten gekracht und auf dem Dach liegengeblieben. Der 45 Jahre alte Fahrer sei vorher mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Erst im Garten eines Wohnhauses blieb das Auto schließlich auf dem Dach liegen. Der Mann wurde verletzt. Warum er die Kontrolle über den Wagen verlor, war zunächst unklar.