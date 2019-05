SPD im Norden mit den ältesten Mitgliedern

10.05.2019, 07:26 Uhr | dpa

Die CDU hat die meisten Mitglieder in Schleswig-Holstein, die SPD die ältesten und der SSW die höchste Frauenquote. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Landtagsparteien im Land. Von der AfD gab es keine Antworten. Der SSW gab den Frauenanteil an seinen Mitgliedern mit etwa 50 Prozent an. Es folgten mit Stand Ende März die Grünen mit 44,6 und die SPD mit 35 Prozent. Abgeschlagen und fast gleichauf rangierten dahinter die CDU mit knapp 25 und die FDP mit gut 24 Prozent.

Das höchste Durchschnittsalter haben die SPD-Mitglieder mit 62 Jahren, gefolgt von der CDU mit nahezu 61 Jahren. Beim SSW ist jedes zweite Mitglied älter als 60 Jahre. Die FDP gab das Durchschnittsalter mit 54,7 Jahren an, die Grünen ihres mit 50.

Die Grünen verbuchen insgesamt die günstigste Mitgliederentwicklung: 3517 zählten sie zum 31. März; das waren gut 600 mehr als ein Jahr zuvor. Damit überholten sie den SSW als Partei mit den drittmeisten Mitgliedern im Land. Die Partei der dänischen und friesischen Minderheit blieb fast konstant bei 3378 (Stichtag 1. Januar). Die FDP legte bis Ende März minimal auf 2630 Mitglieder zu.

Mit rund 19 300 Mitgliedern steht die CDU im Norden weiterhin auf Platz 1. Binnen eines Jahres verlor sie unter dem Strich etwa 700 Mitglieder. Die SPD büßte rund 1000 ein und steht nun bei 17 100. Vor einem Jahr waren die Sozialdemokraten aufgrund des großen Interesses an dem Mitgliederentscheid über eine Regierungsbeteiligung mit der Union noch im Aufwind. Die AfD hatte die Zahl ihrer Mitglieder vor einem halben Jahr mit gut 1100 angegeben.