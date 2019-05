Dresden

Studie: Sachsen bundesweit Schlusslicht bei der Tarifbindung

10.05.2019, 10:51 Uhr | dpa

Nirgendwo in Deutschland werden so wenige Beschäftigte nach Tarif bezahlt wie in Sachsen. Das geht aus einer am Freitag in Dresden vorgestellten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Demnach haben im Freistaat 39 Prozent der Beschäftigten einen Tarifvertrag, in den übrigen ostdeutschen Ländern sind es den Angaben zufolge im Durchschnitt 46 Prozent. In den westlichen Bundesländern werden mit 57 Prozent deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten nach Tarif bezahlt. Die niedrige Tarifbindung sei auch das Ergebnis eines über Jahre hinweg von der Landespolitik propagierten Bildes von Sachsen als Billiglohnland, hieß es.

Für ihre Studie im Auftrag des DGB Sachsen haben die Wissenschaftler unter anderem Daten des Statistischen Bundesamtes sowie das Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ausgewertet.