Berlin

Endspiel für Berlin Volleys: "Es geht wieder bei Null los"

10.05.2019, 11:19 Uhr | dpa

Das Dauerduell zwischen den beiden nationalen Volleyball-Giganten VfB Friedrichshafen und Berlin Volleys erlebt eine finale Zuspitzung. Zum achten und letzten Mal in dieser Saison treffen die Rivalen in einem Pflichtspiel aufeinander: Wer in der ZF Arena am Bodensee am Sonntag (14.30 Uhr) gewinnt, ist deutscher Meister. Ein echtes Endspiel also. "Wir haben mit einer Serie Best-of-five begonnen, jetzt haben wir ein Best-of-one", scherzte Manager Kaweh Niroomand. "Es geht wieder bei Null los", sagte Volleys-Angreifer Moritz Reichert.

Die Vereinschronik weist den VfB Friedrichshafen als 13-maligen Titelträger und damit als Rekordmeister aus. Doch die BR Volleys sind auf der Verfolgung. Neun Mal holten sie die Meisterschale, allein sechs Mal in den jüngsten sieben Jahren. In der Finalserie steht es nach teilweise dramatischen und hochklassigen Spielen 2:2 nach Siegen. Den Supercup am Anfang der Saison gewann Pokalsieger Friedrichshafen gegen Meister Berlin. Und in der regulären Saison siegten beide Rivalen je auswärts. Das macht den Volleys ebenso Mut wie der Fakt, dass sie sich in den vergangenen beiden Jahren jeweils die Meisterschaft in Friedrichshafen sicherten.

Nun könnte Linus Weber seine erste richtige Meisterschaft feiern. Der 19-jährige Außenangreifer, der mit einer Doppellizenz für den VC Olympia spielt, durfte zwar bereits in der Vorsaison schon bei den Volleys reinschnuppern, kam damals im Finale aber nicht zum Einsatz.

Für Weber sind es ereignisreiche Wochen: Erst am Mittwoch gehörte er zu 56 Sportlerinnen und Sportlern, die in Berlin mit einem Fördervertrag des Landessportbundes ausgezeichnet wurden. Am Sonntag will er mithelfen, zum vierten Mal in Serie Meister zu werden. Und danach ist er noch in der Schule gefordert: "Am Mittwoch habe ich in Berlin mündliche Abiprüfungen", sagte Weber.