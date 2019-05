Dresden

Auch ohne Sturmduo: Dresden will in Kiel nachlegen

10.05.2019, 13:06 Uhr | dpa

Der Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga ist gesichert, dennoch will es Dynamo Dresden am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel nicht allzu locker angehen lassen. "Es geht noch um Fernsehgelder, wir wollen die höchstmögliche Punktzahl einfahren. Und natürlich wollen wir unseren Fans einen guten Abschluss schenken", erklärte Mittelfeldspieler Jannis Nikolaou am Freitag auf der Pressekonferenz der Sachsen.

Verzichten müssen sie dabei aber auf das Sturmduo Moussa Koné (Gelbsperre) und Erich Berko (Außenbandanrisses im linken Sprunggelenk). Zusammen erzielten beide 15 der 38 Dresdner Saisontore, legten insgesamt neunmal für einen Mitspieler auf. Weiterhin fehlen Sören Gonther (zwei angebrochene Rippen) und Dzenis Burnix (Gelbsperre).

"Es kann sicherlich auch der ein oder andere Spieler zum Einsatz kommen, der bisher nicht gespielt hat", erklärte Cheftrainer Cristian Fiel. Torwart Markus Schubert wird jedoch nicht mehr zum Einsatz kommen. "Ich werde mit Patrick Wiegers und Tim Boss nach Kiel fahren", kündigte der 39-Jährige aber an.