Kamenz

Drei Prozent der Sachsen auf Pflegedienste angewiesen

10.05.2019, 13:18 Uhr | dpa

Etwa drei Prozent der Sachsen haben Ende 2017 Pflegedienste in Anspruch genommen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Kamenz mitteilte, betreuten Pfleger mehr als 60 200 Pflegebedürftige ambulant sowie etwa 57 600 in Pflegeheimen. Mehr als 68 000 Pflegekräfte waren in Sachsen beschäftigt.

Die Zahl der Pflegekräfte stieg im Vergleich zu den Pflegebedürftigen weniger stark an. So arbeiteten 2017 laut Statistischem Landesamt 8,6 Prozent mehr Menschen in der Pflege als noch zwei Jahre zuvor. Sie betreuten 13,6 Prozent mehr Bedürftige. Nur etwa ein Viertel der Pflegekräfte arbeitete nach Angabe des Statistischen Landesamts im Dezember 2017 in Vollzeit, etwa 70 Prozent waren teilzeitbeschäftigt.

Am Sonntag plant die Gewerkschaft Verdi anlässlich des Tags der Pflege eine Demonstration von Pflegepersonal in Dresden. Sie soll auf den "Pflegenotstand" aufmerksam machen, so ein Sprecher von Verdi.