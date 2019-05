Halle (Saale)

Tag der Pflege: In Thüringen fehlen Fachkräfte

10.05.2019, 14:30 Uhr | dpa

Der Chef der Arbeitsagenturen in Thüringen, Kay Senius, hat bessere Löhne für Pfleger und die Rekrutierung von ausländischen Fachkräften gefordert. "Ohne weitere Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland wird sich die Situation immer weiter zuspitzen. Dafür müssen sich die Bedingungen etwa bei Löhnen verbessern", sagte Senius laut Mitteilung. Am Sonntag ist der internationale Tag der Pflege.

Trotz deutlich steigender Beschäftigungszahlen sind viele Pflegestellen in Thüringen unbesetzt. 196 Tage dauert es im Schnitt, bis eine Stelle für examinierte Altenpfleger besetzt ist, zeigt die Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit für Thüringen vom Dezember 2018. Nimmt man alle Berufe zusammen, dauert eine Stellenbesetzung durchschnittlich 116 Tage. Auf 100 unbesetzte Pflegestellen kommen in Thüringen nur 13 potenzielle Bewerber. Im April waren nach Angaben der Arbeitsagentur knapp 800 Stellen in der Altenpflege unbesetzt, in der Krankenpflege waren es rund 350. In beiden Bereichen stieg die Nachfrage in den vergangenen Jahren.

Beim Verdienst liegen die Pflegeberufe in Thüringen weiterhin unter dem Bundesschnitt. Altenpfleger in Vollzeit verdienen im Schnitt 2376 Euro brutto - bundesweit sind es 2746 Euro. Bei den Krankenpflegefachkräften sind in Thüringen 3010 Euro üblich, 300 Euro weniger als im Bundesdurchschnitt. Der Ausländeranteil an den Beschäftigten in der Altenpflege liegt bei 2,8 Prozent, in der Krankenpflege bei 1,6 Prozent.