Weniger Konfirmanden und Firmlinge in Niedersachsen

10.05.2019, 14:42 Uhr | dpa

Die Zahl der Konfirmanden und Firmlinge in Niedersachsen geht zurück. Wurden etwa in den Gemeinden der oldenburgischen Kirche 2015 noch 4463 Konfirmationen gezählt, lassen sich in diesem Jahr zwischen 3500 und 4000 Jugendliche konfirmieren. Auch in Schaumburg-Lippe, Hannover, Braunschweig und Oldenburg gehen die Konfirmandenzahlen zurück, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht.

Grund sind neben der demografischen Entwicklung auch Kirchenaustritte: Eltern, die aus der Kirche austreten, lassen nach Erkenntnissen von Wolfgang Ilg, der zur Konfirmandenarbeit in Deutschland forscht, ihre Kinder nicht mehr taufen und nicht mehr konfirmieren. Dem Professor für Gemeindepädagogik zufolge handelt es sich um einen bundesweiten Trend. Mit der Konfirmation wird in der Evangelischen Kirche der Übergang ins Erwachsenenalter begangen.

Auch in der katholischen Kirche nehmen immer weniger junge Menschen an den traditionellen Zeremonien teil: Im Bistum Osnabrück wurden vor zwei Jahren 4100 Jugendliche gefirmt, 2013 waren es noch 4800.