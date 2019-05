Zoll beschlagnahmt hochwertige Kamera- und Fototechnik

10.05.2019, 14:53 Uhr | dpa

Bei der Kontrolle eines Transporters auf der A4 an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf (Görlitz) hat eine Zollstreife am Freitag hochwertige Fototechnik im Wert von mehreren zehntausend Euro entdeckt. Für die Fracht hatten der 40-jährige Fahrer und seine 33 Jahre alte Beifahrerin keine Eigentumsnachweise, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Die Ermittlungen ergaben, das die Technik vermutlich aus einem Einbruch in ein Lager einer Firma in Willich (Nordrhein-Westfalen) stammte. Dort wurden Ende April Kamara- und Fotoausrüstungen im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Transporter und Technik wurden beschlagnahmt. Die beiden müssen sich wegen des Verdachts der bandenmäßigen Hehlerei verantworten.