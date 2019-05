Erfurt

Neue Spielzeit am Theater Erfurt mit Jubiläum für Orchester

10.05.2019, 15:00 Uhr | dpa

Das Theater in Erfurt. Foto: Bodo Schackow/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Theater Erfurt wartet in der Spielzeit 2019/20 mit einem vielseitigen Programm auf. Ein wichtiger Part: Das Philharmonische Orchester Erfurt feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen und spielt etwa zum Auftakt seiner beliebten Sinfoniekonzert-Reihe die monumentale Alpensinfonie von Richard Strauss. Wie das Theater am Freitag weiter mitteilte, soll ein Höhepunkt die aufwendige Koproduktion mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar der Oper "Lanzelot" von Heiner Müller und Paul Dessau werden.

Schon vor Beginn der neuen Saison ist reichlich zu tun: Die Theaterferien werden in diesem und kommenden Jahr für Bauarbeiten genutzt. Bei 550 Veranstaltungen inklusive der Domstufen-Festspiele zählte das Theater Erfurt im vergangenen Jahr 191 104 Besucher. Das entspreche einer Auslastung von 87,7 Prozent. Ein Jahr zuvor lag die Quote bei 85,1 Prozent.