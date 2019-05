Berlin

Berliner Stadtreinigung warnt vor Sperrmüll-Betrügern

10.05.2019, 15:02 Uhr | dpa

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) warnt vor unseriösen Angeboten bei der Sperrmüll-Entsorgung. In den vergangenen Wochen sei dazu etwa eine Beschwerde pro Tag eingegangen, sagte ein BSR-Sprecher am Freitag. Die Betrüger erweckten den Eindruck, von der BSR beauftragt worden zu sein. Sie sollen zunächst günstige Preise vereinbaren und am Tag der Abholung horrende Summen für die Entsorgung verlangen.

Die BSR wies darauf hin, dass sie keine Subunternehmen mit der Sperrmüllabfuhr beauftrage. Im Zweifel könnten Kunden sich die Betriebsausweise von BSR-Mitarbeitern zeigen lassen. Online-Aufträge zur Sperrmüllabfuhr seien nur über die offizielle Website ( www.bsr.de ) möglich und auch telefonische Aufträge könnten ausschließlich über die offizielle Nummer (030 7592 4900) erfolgen. Außerdem erhielten Kunden immer eine schriftliche Auftragsbestätigung mit dem festgelegten Preis, hieß es.