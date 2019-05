Schwerin

Betrugsprozess "Hohe Düne": Angeklagte streiten Vorwürfe ab

10.05.2019, 16:18 Uhr | dpa

In der Neuauflage des Prozesses um einen mutmaßlichen Subventionsbetrug beim Bau der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock haben vier der fünf Angeklagten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Der Hauptbeschuldigte Per Harald Lökkevik habe 2002 und in den Jahren danach gegenüber den staatlichen Fördergeldgebern keine falschen Angaben gemacht und die Gelder nicht zweckentfremdet, sagte Lökkeviks Verteidigerin am Freitag vor dem Landgericht Schwerin. Lökkevik sei auch nie auf mögliche Fehler in den Subventionsanträgen hingewiesen worden.

Die Anklage wirft dem Norweger vor, für den Bau des Hotelkomplexes Fördergelder von bis zu 47,5 Millionen Euro zu Unrecht erhalten zu haben. Der 56 Jahre alte Unternehmer wurde 2015 vom Landgericht Rostock von diesem Vorwurf freigesprochen. Da der Bundesgerichtshof das Urteil 2017 aufhob, muss der Fall erneut verhandelt werden.

Lökkevik hat laut Anklage das 100-Millionen-Projekt zum Schein in zwei kleinere Vorhaben aufgeteilt. So bedurften die Subventionen keiner Zustimmung durch die EU-Kommission. Zudem konnten für zwei kleinere Bau-Vorhaben in der Summe mehr Fördergelder fließen als für ein großes Projekt. Seine Verteidigerin erklärte, der Bundesgerichtshof habe inzwischen bestätigt, dass die Aufteilung des Vorhabens in zwei selbstständige Unternehmen rechtmäßig war.

Auch der Vorstandsvorsitzende der Rostocker Ostsee-Sparkasse Frank Berg, der ehemalige Chef des Landesförderinstituts Roland Gießelbach und ein angeklagter Steuerberater wiesen die Anklage als haltlos zurück. Lediglich der mitangeklagte frühere Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Otto Ebnet (SPD), äußerte sich nicht. Berg sagte, die Sparkasse, die Kredite für das Projekt gewährte, sei nicht für die Prüfung der Fördergeldanträge Lökkeviks zuständig gewesen. Der Prozess wird am kommenden Freitag fortgesetzt.