Erfurt

Landtag will mehr Zeit zur Prüfung von EU-Vorhaben

10.05.2019, 16:39 Uhr | dpa

Der Plenarsaal im Thüringer Landtag in Erfurt. Foto: Martin Schutt/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Landesregierung soll sich nach dem Willen des Parlaments für längere Fristen zur Überprüfung von EU-Vorhaben einsetzen, die Auswirkung auf Thüringen haben könnten. Das sieht ein Antrag der Fraktionen von CDU, Linke, SPD und Grüne vor, der am Freitag im Parlament diskutiert wurde. Demnach soll der Landtag zwölf statt bisher acht Wochen Zeit bekommen, um sich zu einem EU-Vorhaben zu positionieren. Außerdem soll eine Vereinbarung neu gefasst werden, die vorsieht, dass Abgeordnete früh über EU-Vorhaben informiert werden. Sie muss noch vom Ministerpräsidenten und der Landtagspräsidentin unterzeichnet werden.

Im Kern geht es um das sogenannte Subsidiaritätsprinzip der EU, das regelt, in welchen Bereichen die EU tätig wird und wo Probleme besser auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene gelöst werden.

Mitgliedstaaten können zu geplanten EU-Gesetzen Stellung nehmen, wenn sie befürchten, dass das Subsidiaritätsprinzip verletzt werden könnte. Dafür erhalten die EU-Länder Frühwarndokumente. Thüringen kann über den Bundesrat seine Bedenken anmelden. Die Vereinbarung, die der Landtag nun verlängerte, sieht auch vor, dass die Landesregierung bei Europa-Angelegenheiten im Bundesrat nicht gegen das Votum des Thüringer Landtages abstimmen kann.

Zwischen 2014 und 2018 gingen in Thüringen 273 Frühwarndokumente ein, von denen 81 vom Europa-Ausschuss beraten wurden. Das geht aus einem Bericht des Ausschusses hervor, der am Freitag vom Parlament angenommen wurde. Demnach forderte der Landtag im Berichtszeitraum nur in zwei Fällen die Landesregierung auf, sich für eine Subsidiaritätsrüge einzusetzen.