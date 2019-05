Stadtroda

Einbrecher in Stadtroda und Erfurt festgenommen

10.05.2019, 18:06 Uhr | dpa

Die Polizei hat einen Serieneinbrecher in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) auf frischer Tat ertappt. Der 36-jährige mutmaßliche Täter wollte am Donnerstagmorgen in ein Wohnhaus einbrechen, als Bewohner die Polizei alarmierten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes fanden die Beamten Diebesgut, das mit zahlreichen Einbrüchen in der Stadt sowie der Umgebung in Verbindung gebracht wurde.

Demnach sei der mutmaßliche Einbrecher unter anderem für den Überfall auf einen 70-jährigen Rentner in dessen Wohnung in Stadtroda verantwortlich. Auch Diebesgut aus einem Einbruch in ein Gymnasium in Kahla sowie von einem Fahrzeugdiebstahl in Zöllnitz wurde bei ihm gefunden. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Ebenfalls auf frischer Tat erwischte ein Hausmeister in Erfurt am Freitagmorgen einen Einbrecher. Der mutmaßliche Dieb war im Keller eines Mehrfamilienhauses, den der Hausmeister betrat. Er sperrte den 36-Jährigen im Keller ein und rief die Polizei, wie diese mitteilte. Die Beamten fanden Einbruchswerkzeug und eine geringe Menge Drogen bei dem mutmaßlichen Täter. Gegen ihn lag demnach ein Haftbefehl vor. Er wird die kommenden neun Monate im Gefängnis sitzen.