Hamburg

Bauarbeiten auf A7: Fahrspuren am Elbtunnel verlegt

10.05.2019, 18:31 Uhr | dpa

Zur Entspannung der Verkehrslage an der Autobahn 7 südlich des Hamburger Elbtunnels sind die Fahrspuren in Richtung Norden nach links verlegt worden. Dadurch habe die Einfädelungsspur der Auffahrt Waltershof verlängert werden können, teilte die Verkehrsbehörde am Freitag mit. Derzeit kommt es im Bereich der Auffahrt häufig zu Staus, weil am Finkenwerder Ring Teile der sogenannten Blauen Bogenbrücke erneuert werden.

Zudem werden an der A7 bei Waltershof seit Ende April zwei Lamellen erneuert. Die Stahlteile verbinden die Brückenelemente, aus denen die Autobahn in diesem Bereich besteht. Um die Behinderungen für die Autofahrer gering zu halten, wird nur in der Nacht eine Spur für die Arbeiten gesperrt. Tagsüber werden sogenannte Bridging Systeme über die Lamellen gelegt, über die Fahrzeuge bis zu 60 km/h schnell fahren können. Die Arbeiten sollen bis zum 15. Juni dauern. An der rund vier Kilometer langen Brückenkonstruktion sind schon mehrfach Stahlverbindungen gebrochen.