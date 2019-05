Magdeburg

Magdeburg verlängert Vertrag mit Geschäftsführer Kallnik

10.05.2019, 18:40 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Geschäftsführer Mario Kallnik vorzeitig um drei Jahre bis 30. Juni 2022 verlängert. Das entschieden Aufsichtsrat und Präsidium des Clubs am Freitag. "Die Gremien des 1. FC Magdeburg stehen geschlossen für Kontinuität in der Weiterentwicklung des Vereins beziehungsweise der dazugehörigen Profiabteilung. Mit der Bindung von Mario Kallnik als Geschäftsführer des Profibereichs erleben die Strukturen des Clubs dank seiner hervorragenden Arbeit eine positive Entfaltung und Entwicklung", sagte Vereinspräsident Peter Fechner in einer Vereinsmitteilung.

Kallnik, der von 2001 bis 2008 für Magdeburg spielte und das Team als Kapitän in die Regionalliga sowie zu drei Landespokaltiteln führte, ist seit 2016 Geschäftsführer der Profiabteilung. Von April 2012 bis Dezember 2015 war der heute 44-Jährige im Präsidium des 1. FC Magdeburg ehrenamtlich für Sport und Finanzen verantwortlich.