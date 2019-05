Landesbergen

Kraftwerk in Landesbergen kurzzeitig abgesperrt

10.05.2019, 18:46 Uhr | dpa

In einem Kraftwerk in Landesbergen (Landkreis Nienburg/Weser) ist es am Freitag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Aktiver Kohlenstoff, der für die Abgasreinigung des Kraftwerks genutzt werde, sei bei der Anlieferung innerhalb eines Gebäudes ausgetreten, sagte ein Polizeisprecher. Da demnach zunächst nicht klar war, ob der Stoff entzündlich oder explosiv ist, wurden die nahe gelegene Weser, der Luftraum und eine Bundesstraße vorsorglich gesperrt. Der Kraftwerksbetreiber habe sich bei dem Hersteller des Stoffes nach der Gefährlichkeit erkundigt. Dieser gab dem Sprecher zufolge Entwarnung, die Sperrungen wurden aufgehoben und das betroffene Gebäude gereinigt. Rund 30 Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.