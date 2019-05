Erfurt

Koalition und Opposition streiten über Kommunalfinanzen

10.05.2019, 18:51 Uhr | dpa

Die Höhe der Zahlungen des Landes an Städte, Gemeinden und Kreise sorgt erneut für Streit. Die oppositionelle CDU-Fraktion kündigte am Freitag an, dass sie sich bei den Haushaltsberatungen für 2020 für eine Anhebung der Zahlungen um 100 Millionen Euro einsetzen werde. "Die Eigenverantwortung der Kommunen muss wieder eine finanzielle Basis bekommen", erklärte CDU-Fraktionschef Mike Mohring. Die rot-rot-grüne Koalition lasse die "Kommunen langsam ausbluten". Dem widersprach die Linke.

Die Zahlungen seien von 1,85 Milliarden Euro unter CDU-Regierung im Jahr 2014 auf jetzt rund 2,0 Milliarden Euro gestiegen, erklärte der Kommunalpolitiker der Linken, Frank Kuschel. Rot-Rot-Grün habe den Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen reformiert, das betreffe unter anderem Sozialkosten oder spezielle Zahlungen an Kurorte.