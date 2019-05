Vechta

Vechtas Calles Trainer des Jahres in Basketball-Bundesliga

10.05.2019, 19:48 Uhr | dpa

Pedro Calles vom überraschend starken Aufsteiger RASTA Vechta ist als Trainer des Jahres in der Basketball-Bundesliga (BBL) ausgezeichnet worden. Der 35 Jahre alte Spanier kam in der Abstimmung von Coaches, Kapitänen und Medienvertretern auf den ersten Platz vor Aito Garcia Reneses von ALBA Berlin und Mladen Drijencic von EWE Baskets Oldenburg. Das teilte die BBL am Freitagabend mit.

"Ich fühle mich sehr geehrt, dass man mir diese Auszeichnung nach meinem ersten Jahr verleiht", sagte Calles. Vechta hatte frühzeitig die Qualifikation für die Playoffs geschafft und hat sich als Vierter der Hauptrunde Heimrecht für die erste K.o.-Runde gesichert. Calles war 2015 von den Artland Dragons als Co-Trainer zu Vechta gewechselt und vor dieser Saison zum Headcoach aufgestiegen.