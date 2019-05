Peine

Nach AfD-Absagen in Bremen: Gauland-Auftritt verläuft ruhig

10.05.2019, 21:41 Uhr | dpa

Nach der Absage von Wahlkampfveranstaltungen der Bremer AfD ist ein Auftritt von Parteichef Alexander Gauland in Peine ruhig verlaufen. "Vor dem Gebäude demonstrierten rund 200 Menschen", sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. Störungen habe es nicht gegeben.

Zuletzt waren Termine der Bremer AfD wegen Drohungen gegen den Saalvermieter abgesagt worden, darunter ein Auftritt von Gauland an diesem Samstag in Bremen. Auch die Abschlussveranstaltung zum Europawahlkampf der Bundes-AfD mit Spitzenkandidat Jörg Meuthen am 24. Mai in Bremen wurde gestrichen.

In Niedersachsen fiel der für Anfang Mai geplante Landesparteitag der AfD wegen Unstimmigkeiten zwischen dem Landesverband und dem Veranstaltungszentrum in der Gemeinde Seevetal im Kreis Harburg aus. Nach Angaben der AfD-Landesvorsitzenden Dana Guth hat die Partei in Niedersachsen auch Probleme, Wahlkampfveranstaltung abzuhalten. Es habe nichts mit politischem Diskurs zu tun, wenn Familien und Gastwirte bedroht würden, sagte Guth bei der Wahlkampfveranstaltung zur Europawahl.