Sieben Festnahmen nach zweitägigen Autobahnkontrollen

10.05.2019, 21:56 Uhr | dpa

Die Polizei hat nach zweitägigen Kontrollen auf den Autobahnen 3 und 61 im nördlichen Rheinland-Pfalz sieben Menschen festgenommen. Der Einsatz habe in erster Linie überregional arbeitenden Tätern gegolten, die die Autobahnen als Transitstrecken nutzten, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Es sei eine der größten Kontrollaktionen dieser Art in den letzten Jahren auf Autobahnen gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei der Koblenz am Freitag.

Insgesamt seien 886 Menschen und 633 Fahrzeuge kontrolliert worden. Es wurden nach Angaben der Polizei 37 Strafanzeigen erstattet, darunter waren drei Verstöße gegen das Waffengesetz, sechs Urkundenfälschungen und acht Verstöße wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Beispielsweise wurden zwei Menschen wegen bestehender Abschiebehaftbefehle und drei Menschen mit gefälschten Ausweisen festgenommen.

Es waren 150 Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen sowie aus dem Großherzogtum Luxemburg und den Niederlanden im Einsatz.