Hamburg

Schlepperballett: Hamburg setzt Hafengeburtstag fort

11.05.2019, 01:29 Uhr | dpa

In Hamburg geht am heutigen Samstag der 830. Hafengeburtstag weiter. Am zweiten Tag des weltweit größten Hafenfests steht unter anderem das beliebte Schlepperballett auf dem Programm, bei dem sich Schlepper unter anderem zu klassischer Musik bewegen. Wie im Vorjahr werden unter dem Motto "Elbphilharmonie Concerts on Screen" Mitschnitte von Elphi-Konzerten kostenlos auf einer großen Leinwand auf dem Vorplatz des Konzerthauses gezeigt. Highlight soll um 20.00 Uhr die Live-Übertragung von drei Konzerten der Geigerin Anne-Sophie Mutter sein. Den Abend abschließen soll um 22.30 Uhr ein großes Feuerwerk.