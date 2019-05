Stuttgart

Hannover 96 empfängt Freiburg: Wolfsburg und Bremen auswärts

11.05.2019, 02:22 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hannover 96 empfängt im letzten Heimspiel der Saison am Samstag (15.30 Uhr) den SC Freiburg. Nur mit einem Sieg gegen die Breisgauer könnten die Niedersachsen weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt haben. Sollte gleichzeitig der VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg mindestens einen Punkt holen, wäre der Abstieg der Mannschaft von Trainer Thomas Doll besiegelt.

Der VfL Wolfsburg kann dagegen mit einem Erfolg beim VfB Stuttgart einen großen Schritt zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison machen. Sollte Werder Bremen zeitgleich bei 1899 Hoffenheim gewinnen, hätte der VfL die Europa-League-Qualifikation sicher. Die Bremer haben als Tabellenneunter in Sinsheim nur noch theoretische Chancen auf den internationalen Ränge.