Hamburg

Heinrich von Kleists "Amphitryon" feiert Premiere in Hamburg

11.05.2019, 02:28 Uhr | dpa

Der Schauspieler Jens Harzer, Hauptdarsteller der "Amphitryon"-Inszenierung am Hamburger Thalia-Theater. Foto: Christian Charisius/Archiv (Quelle: dpa)

Können wir uns selbst und unseren Gefühlen trauen? Über die grundlegende Frage hat der Dramatiker Heinrich von Kleist 1803 seine Tragikomödie "Amphitryon" geschrieben. Am Beispiel des römischen Gotts Jupiter, der in Gestalt des abwesenden Feldherrn Amphitryon dessen Gattin Alkmene verführt, geht es darin zugleich um die Frage nach Identität sowie die Zweifelhaftigkeit großer Leidenschaft zu einem ganz bestimmten Menschen. An Hamburgs Thalia Theater inszeniert der Film- und Bühnenregisseur Leander Haußmann (59, "Sonnenallee", "Herr Lehmann") das Werk. Die Titelrolle und den Gott Jupiter spielt Thalia-Star Jens Harzer, der im März mit dem traditionsreichen Iffland-Ring geehrt wurde.