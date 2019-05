Rudolstadt

Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten: Saisonstart

11.05.2019, 03:54 Uhr | dpa

Zum 25-jährigen Bestehen und Saisonauftakt lädt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hinter die Kulissen. Am Tag der offenen Tür stellt sich dafür heute die Stiftungsverwaltung mit Sitz in Schloss Heidecksburg in Rudolstadt bei öffentlichen Führungen vor. Darin geben Mitarbeiter auch Auskunft darüber, wie die Schlossräume in fürstlicher Zeit genutzt wurden. Für Kinder wird ein spezielles Mitmachprogramm mit Basteln und Ratespielen angeboten. Daneben ist am Samstag ein Festakt für geladene Gäste zum Jubiläum geplant.