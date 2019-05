Riedstadt

Auto prallt gegen Baum: Fahrerin verletzt

11.05.2019, 09:23 Uhr | dpa

Eine 47-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ihr Wagen in der Nacht zum Samstag von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau war in dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.