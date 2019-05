Kiel

Frauenanteil unter Praxisärzten im Norden steigt weiter

11.05.2019, 09:26 Uhr | dpa

Immer mehr Frauen entscheiden sich bei der Berufswahl für den Arztberuf. In Schleswig-Holstein sind 44,7 Prozent der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten weiblich, wie aus den Daten des Bundesarztregisters mit Stand Ende vergangenen Jahres hervorgeht. Im Vorjahr waren es 43,4 Prozent. Allerdings sind die Frauen in den unterschiedlichen Fachgruppen unterschiedlich stark vertreten.

Sehr viele Frauen gibt es in der Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Gynäkologie. 73,1 Prozent der ärztlichen Therapeuten, 70,8 Prozent der Kinder- und Jugendpsychiatern und 70 Prozent der psychologischen Therapeuten in Schleswig-Holstein sind weiblich. Unter den Gynäkologen sind zu 66,5 Prozent Frauen vertreten. Auch als Hautärztinnen und Kinderärztinnen sind die Frauen in der Überzahl. Sehr gering ist der Frauenanteil hingegen in der Orthopädie (9,2 Prozent), Allgemeinchirurgie (14,5 Prozent), Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (13,8 Prozent) und Urologie (14,7 Prozent).