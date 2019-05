Heide

Das "Stein-Fieber" breitet sich aus

11.05.2019, 09:28 Uhr | dpa

Thomas Palm zeigt bemalte Steine. Die Lust am Bemalen kleiner Steine findet immer mehr Anhänger. Foto: Carsten Rehder (Quelle: dpa)

Das Bemalen, Verstecken und Tauschen kleiner Steine findet in Norddeutschland immer mehr Liebhaber. Von Schleswig-Holstein aus breitete sich das "Stein-Fieber" rasend schnell aus. "Das Hobby entspannt, beruhigt und macht Spaß", sagte Thomas Palm aus Heide. Er gründete gemeinsam mit Mitstreitern am 14. März die Facebook-Gruppe "Küstensteine". Acht Wochen später zählte die Gruppe bereits rund 4000 Mitglieder. "Wir haben täglich bis zu 100 neue Anfragen", sagte Palm. Mittlerweile seien die "Küstensteine" schon bis Schweden und in die Niederlande gekommen. "Einer ist sogar nach Pakistan gereist", sagte Palm.