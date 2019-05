Offenbach am Main

Tödlicher Schuss auf 44-Jährige: Täter noch auf Flucht

11.05.2019, 11:01 Uhr | dpa

Nach dem tödlichen Schuss auf eine 44-Jährige in Offenbach ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Es hätten sich bislang keine neuen Erkenntnisse in dem Fall ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Offenbach. Die Suche nach dem 42-jährigen Mann laufe weiter. Er soll Polizeiangaben zufolge am Donnerstagabend aus einem geliehenen grauen Auto mit Offenbacher Kennzeichen auf die in Frankfurt wohnende Frau geschossen haben. Das Opfer hatte in einem parkenden Auto gesessen. Nach Ermittlungsstand vom Freitag kannten sich die beiden. Die Ermittler gehen von einer gezielten Tat aus.