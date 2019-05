Stadtilm

Vorfahrt genommen: Kind und Frau in Stadtilm verletzt

11.05.2019, 11:03 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Stadtilm sind ein zwölf Jahre altes Kind und eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Das Kind saß auf dem Beifahrersitz im Wagen eines 22-Jährigen, der einer Autofahrerin nach Polizeiangaben vom Samstag die Vorfahrt nahm. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Autos durch den Unfall am Freitagnachmittag auf rund 10 000 Euro.