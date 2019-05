Steinau an der Straße

Lagerhalle in Steinau brennt ab: 150 000 Euro Schaden

11.05.2019, 11:26 Uhr | dpa

In Steinau im Main-Kinzig-Kreis ist am Freitagabend eine Lagerhalle abgebrannt. Bei dem Feuer sei ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden, teilte die Polizei in Offenbach am Samstag mit. 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren hätten vergeblich gegen den Vollbrand gekämpft. Die Halle, in der landwirtschaftliche Maschinen standen, sei jedoch nicht mehr zu retten gewesen. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Die Ursache des Feuers war am Samstag noch unklar.