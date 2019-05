Hannover

Fußgängerin von Straßenbahn schwer verletzt

11.05.2019, 12:45 Uhr | dpa

Eine 33-jährige Frau ist in Hannover von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Lebensgefahr könne nach dem Unfall am Freitagabend nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau die Gleise in der Nordstadt überqueren, übersah dabei aber eine von rechts nahende Bahn.

Trotz einer Gefahrenbremsung habe die 47-jährige Bahnfahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Mit schweren Kopfverletzungen wurde die 33-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Stadtbahnverkehr war nahe der Unfallstelle für etwa eine Stunde unterbrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.