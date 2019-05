Hoyerswerda

Feuer in Haus: Polizei geht von Brandstiftung aus

11.05.2019, 13:02 Uhr | dpa

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hoyerswerda ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zwei Bewohner kamen laut einer Mitteilung wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Zum Alter der Verletzten machte die Polizei am Samstag keine Angaben. Das Feuer sei unter einer Kellertreppe ausgebrochen, unter der Sperrmüll gelagert war.

Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das Treppenhaus. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden und war um 4.30 Uhr beendet. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben, die Bausubstanz des Hauses blieb aber wohl heil. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.