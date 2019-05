Gebesee

"Clery" ist die Frühe: Erdbeersaison offiziell gestartet

11.05.2019, 13:04 Uhr | dpa

Ein Erntehelfer hält eine Kiste mit frisch geerntete Erdbeeren in den Händen. Foto: Patrick Seeger/Archiv (Quelle: dpa)

Nachdem die ersten Früchte unter Folie schon geerntet worden sind, ist die Thüringer Erdbeersaison nun offiziell gestartet. Dafür krönte Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) am Samstag in Gebesee (Landkreis Sömmerda) eine neue Erdbeerkönigin. Das regnerische Wetter dabei wurde positiv gesehen - denn Felder und Wälder brauchten Wasser, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums dazu.

Zu einer Prognose über den Verlauf der Erdbeersaison wollten sich Thüringers Anbauer nicht hinreißen lassen. Aktuell werde die frühe Sorte "Clery" geerntet, sagten Vertreter des Erdbeerhofs in Gebesee und der Gärtnerei Gloria in Erfurt.