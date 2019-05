Mainz

Katholische Laien: Für Frauen in kirchlichen Ämtern aus

11.05.2019, 14:12 Uhr | dpa

Mit Beratungen über Frauen in kirchlichen Ämtern ist die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) am Samstag zu Ende gegangen. Laut der ZdK-Mitteilung nach dem zweitägigen Treffen sprach sich außerdem der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Klaus Rennert, dort dafür aus, möglichst bald eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit einzuführen. Damit unterstützte er eine Forderung des ZdK-Präsidenten Thomas Sternberg.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand die Frage nach der Zulassung von Frauen zu allen Ämtern in der katholischen Kirche, auch des Priesteramts. Die Vollversammlung sei sich einig, dass nicht die Zulassung von Frauen zu Weiheämtern erst begründet werden müsse, sondern vielmehr ihre Nicht-Zulassung, sagte Sprecher Theodor Bolzenius. Es sei aber klar, dass dies keine Frage sei, die in der deutschen Kirche entschieden werden könne. Das Thema müsse auf Ebene des Vatikans angefasst und weiterentwickelt werden.

Bundesverwaltungsrichter Rennert wies darauf hin, dass Priester und Laien bei einer innerkirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit zusammenwirken müssten. Diese müsse mehrstufig eingerichtet werden. Das könne etwa mit einer Eingangsinstanz in den Diözesen und einem Obergericht bei der Deutschen Bischofskonferenz erreicht werden.

Dahinter stehe die Idee, dass jeder gläubige Christ, "der seine durch die Taufe erworbenen Rechte durch eine kirchenamtliche Verwaltungsmaßnahme verletzt glaubt, ein kirchliches Verwaltungsgericht anrufen dürfe", erklärte Rennert.

Beschlüsse wurden am Samstag nicht gefasst. Bereits am Freitag hatten die katholischen Laien ein Angebot der Deutschen Bischofskonferenz zu einem gemeinsamen Reformprozess angenommen. Mit großer Mehrheit hatten die beschlossen, die Planungen für einen solchen "synodalen Weg" voranzutreiben. Das ZdK rief außerdem zur Teilnahme an der Europawahl auf und beschloss, seinen Sitz 2022 von Bonn nach Berlin zu verlegen.