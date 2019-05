Syke

21-Jähriger stirbt bei Frontalcrash gegen Baum

11.05.2019, 14:14 Uhr | dpa

Ein 21-Jähriger ist am Samstag in Syke mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der junge Mann sei aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

An dem Unfall auf der Kreisstraße 123 Richtung Osterholz war kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 200 Euro. Für die Ermittlungen wurde die Straße gesperrt.